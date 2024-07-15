Ворскла переграла Скалу 1911 у товариському матчі

Полтавська Ворскла обіграла Скалу 1911 у контрольному матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Для полтавського клубу це був третій товариський матч. Раніше Ворскла переграла Ужгород (1:0) та Буковину (3:1).

Товариський матч

15 липня

Ворскла (Полтава) — Скала 1911 (Стрий) 2:1 (1:1)

Нагадаємо, Ворскла активно проводить трансферне вікно. Раніше полтавці підсилилися чорногорським вінгером, ексфорвардом Полісся та словенським захисником.