Ворскла переграла Скалу 1911 у товариському матчі
— 15 липня, 20:38
Полтавська Ворскла обіграла Скалу 1911 у контрольному матчі.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1.
Для полтавського клубу це був третій товариський матч. Раніше Ворскла переграла Ужгород (1:0) та Буковину (3:1).
Товариський матч
15 липня
Ворскла (Полтава) — Скала 1911 (Стрий) 2:1 (1:1)
Нагадаємо, Ворскла активно проводить трансферне вікно. Раніше полтавці підсилилися чорногорським вінгером, ексфорвардом Полісся та словенським захисником.