Ворскла представила нову форму перед сезоном-2024/25
Полтавська Ворскла представила три комплекти форми перед початком нового сезону.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Комплекти представлені у традиційних кольорах полтавців — два у білому та салатовому. Ще одне екіпірування поєднує у собі білий, зелений та чорний.
Партнером клубу виступила фірма Nike.
Зазначимо, що полтавці активно провели літню трансферну кампанію. Зокрема напередодні атакувальну ланку "біло-зелених" підсилили вінгер збірної Чорногорії, екснападник Полісся та нігерійський нападник Самсон Ієде