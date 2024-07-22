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Ворскла представила нову форму перед сезоном-2024/25

Олександр Булава — 22 липня, 18:23
Ворскла представила нову форму перед сезоном-2024/25

Полтавська Ворскла представила три комплекти форми перед початком нового сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Комплекти представлені у традиційних кольорах полтавців — два у білому та салатовому. Ще одне екіпірування поєднує у собі білий, зелений та чорний.

Партнером клубу виступила фірма Nike.

Зазначимо, що полтавці активно провели літню трансферну кампанію. Зокрема напередодні атакувальну ланку "біло-зелених" підсилили вінгер збірної Чорногорії, екснападник Полісся та нігерійський нападник Самсон Ієде

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