Ворскла підписала екснападника Чорноморця

Нігерійський нападник Самсон Ієде перейшов із данського Горсенса у Ворсклу.

Про це полтавці повідомили у своєму Instagram.

У новій команді форвард буде виступати під 77-м номером. Контракт нігерійця з Ворсклою розрахований на два роки.

Попередній сезон Ієде провів у Чорноморці. У 29 матчах він забив 2 голи та віддав 3 асисти. За одеський клуб Самсон виступав на правах оренди.

Полтавці активно проводять літнє трансферне вікно-2024. Раніше атакувальну ланку "біло-зелених" підсилили вінгер збірної Чорногорії та екснападник Полісся.