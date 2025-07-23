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Ворскла не змогла домовитися про співпрацю з колишнім хавбеком Буковини та ЛНЗ

Олексій Мурзак — 23 липня 2025, 20:26
Ворскла не змогла домовитися про співпрацю з колишнім хавбеком Буковини та ЛНЗ
Владислав Хамелюк
ФК ЛНЗ

Півзахисник Владислав Хамелюк не виступатиме у складі Ворскли.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, гравець перебував на перегляді у полтавському клубі, проте сторони вирішили відмовитись від співпраці.

Минулого сезону Хамелюк провів 23 матчі за Буковину, не відзначившись результативними діями. Хавбек залишив клуб у літнє міжсезоння у статусі вільного агента.

27-річний півзахисник також відомий виступами за Чорноморець, Олімпік, ПФК Львів, ЛНЗ.

Раніше повідомлялося, що Ворскла може підписати колишнього гравця Чорноморця та Кривбаса Микиту Татаркова.

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