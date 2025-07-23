Ворскла не змогла домовитися про співпрацю з колишнім хавбеком Буковини та ЛНЗ
Владислав Хамелюк
ФК ЛНЗ
Півзахисник Владислав Хамелюк не виступатиме у складі Ворскли.
Про це повідомляє Sport Arena.
За інформацією видання, гравець перебував на перегляді у полтавському клубі, проте сторони вирішили відмовитись від співпраці.
Минулого сезону Хамелюк провів 23 матчі за Буковину, не відзначившись результативними діями. Хавбек залишив клуб у літнє міжсезоння у статусі вільного агента.
27-річний півзахисник також відомий виступами за Чорноморець, Олімпік, ПФК Львів, ЛНЗ.
Раніше повідомлялося, що Ворскла може підписати колишнього гравця Чорноморця та Кривбаса Микиту Татаркова.