Ворскла переглядає колишнього півзахисника ЛНЗ та Буковини

Ворскла переглядає колишнього півзахисника ЛНЗ.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, йдеться про Владислава Хамелюка, який також відомий виступами за Чорноморець, Олімпік, ПФК Львів, У січні 2024 року Владислав перейшов до Буковини.

Минулого сезону Хамелюк провів 23 матчі за клуб, не відзначившись результативними діями. Хавбек залишив Буковину у літнє міжсезоння у статусі вільного агента.

Раніше Ворскла призначила нового головного тренера, яким став екснаставник Чорноморця Олександр Бабич. На цій посаді змінив Жалько Любеновича.