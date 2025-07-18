Ворскла може підписати колишнього півзахисника Чорноморця та Кривбаса – ЗМІ

Півзахисник Микита Татарков може стати гравцем Ворскли.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, червневий перегляд в одеському Чорноморці до укладення контракту не привів, після чого футболіст і поїхав до Полтави. В ній він опинився разом із іншим гравцем Владиславом Хамелюком, який також перебував на перегляді у команді "моряків" і з яким вони раніше грали в Одесі.

У футбольній кар'єрі 30-річного Татаркова вже був нетривалий період перебування у Ворсклі. У її складі він дебютував у сезоні 2020/21, зігравши лише один офіційний матч.

Останнім клубом гравця була ЮКСА, за яку він не зіграв жодного матчу. У Чорноморці він виступав протягом 2-сезонів, зігравши 70 матчів, також відомий виступами за Кривбас.

Раніше Ворскла призначила нового головного тренера, яким став екснаставник Чорноморця Олександр Бабич.