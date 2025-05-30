Ворскла – Кудрівка: де дивитися матч за право грати в УПЛ

Полтавська Ворскла прийматиме Кудрівку в матчі-відповіді за право виступати в Українській Прем'єр-лізі сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться в неділю, 1 червня, на стадіоні "Ворскла" ім. О. Бутовського в Полтаві. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, що перший матч завершився з мінімальної перемогою полтавців з рахунком 2:1.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Ворскла посіла 13 місце в чемпіонаті України за підсумками сезону-2024/25. У команди Юрія Максимова за 30 турів 6 перемог, 9 нічиїх та 15 поразок (27 очок). 12-й ЛНЗ випередив полтавців на 4 бали. В останньому турі Ворскла зіграла внічию з Інгульцем.

Кудрівка ж є представником Першої ліги України. У чемпіонській групі команда посіла 4 сходинку, пустивши вперед Епіцентр, Полтаву (вийшли в УПЛ напряму) та Металіст 1925 (зіграє проти Лівого берега).