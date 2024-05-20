Ворскла планує продовжити контракт із головним тренером

Головний тренер Ворскли Сергій Долганський може підписати новий контракт із клубом.

Про це розповів віцепрезидент полтавців Олег Лисак порталу УПЛ.ТБ.

"Щодо головного тренера, ми плануємо пролонгацію Сергія Долганського. Ми чітко розуміємо ситуацію, в якій він опинився. Ми 1,5 роки працювали зі Скрипником. У нього були свої схеми, своє бачення футболу. Ми проводили комплектацію виключно під нього. Нині ж узимку нам удалось підписати 3 футболістів, які зайшли в основний склад", — розповів Лисак.

Нагадаємо, що в січні 2024 року Ворскла призначила Долганського на пост виконувача обов'язків головного тренера. Під керівництвом Сергія полтавці вийшли до фіналу Кубку України, де поступилися Шахтарю, а також гарантували збереження прописки в Українській Прем'єр-лізі на наступний сезон.

Напередодні Ворскла вдома обіграла київську Оболонь у 29 турі чемпіонату України.