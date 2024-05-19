Ворскла переграла Оболонь у 29 турі УПЛ
Полтавська Ворскла вдома обіграла київську Оболонь у 29 турі чемпіонату України.
Матч завершився з рахунком 3:1.
Господарі відкрили рахунок у грі завдяки голу Ібрагіма Кане на 38-й хвилині (1:0). Одразу за 5 хвилин перевагу полтавців подвоїв Ілля Крупський (2:0).
Ворскла довела рахунок до розгромного в другому таймі, коли відзначився Микола Ковталюк (3:0).
Кияни змогли відповісти на 66-й хвилині голом Данила Карася (3:1).
Ворскла завдяки перемозі набрала 33 очка та посідає восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату. Оболонь залишилась на 13-1 позиції (зона перехідних матчів) з 26 балами в активі.
Чемпіонат України — УПЛ
29 тур, 19 травня
Ворскла (Полтава) — Оболонь 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 38 Кане, 2:0 - 43 Крупський, 3:0 - 60 Ковталюк, 3:1 - 66 Карась
У наступному турі полтавці зіграють проти ЛНЗ, Оболонь натомість прийме Олександрію. Ігри відбудуться 25 травня.
Напередодні відбувся матч срібного та бронзового призерів УПЛ, у якому Динамо з рахунком 3:1 обіграло Кривбас.