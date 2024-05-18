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Ворскла звернулася до УАФ: То скільки ж це ще триватиме?!

Игорь Чернявский — 18 травня, 02:56
Ворскла звернулася до УАФ: То скільки ж це ще триватиме?!

Ворскла невдоволена суддівством у матчах проти Металіста 1925 та Минаєм.

Полтавський клуб звернувся до Української асоціації футболу у своєму Instagram.

"Два матчі - два рішення, що вплинули на загальний результат зустрічей. То скільки ж це ще триватиме", – йдеться в дописі.

Обидва поєдинки "біло-зелені" програли з рахунком 3:2. І в обох матчах у ворота Ворскли призначалися пенальті за гру рукою.

Втім, у домашній грі з Минаєм команда Сергія Долганського могла й сама виривати перемогу, адже на останніх хвилинах двічі пробивала пенальті, але Феліпе змарнував обидві спроби.

В підсумку Минай вирвав перемогу завдяки пенальті за влучання в руку Артема Челядіна. Закарпатці були настільки раді перемозі, що показували глядачам непристойні жести, за що отримали штраф у розмірі 20 тисяч гривень.

Ворскла Металіст 1925 Минай Українська асоціація футболу (УАФ) Чемпіонат України, УПЛ

Ворскла

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