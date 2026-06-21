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Еквадор – Кюрасао: відеоогляд матчу ЧС-2026, у якому було встановлено епохальний рекорд

Денис Іваненко — 21 червня 2026, 08:25
Еквадор – Кюрасао: відеоогляд матчу ЧС-2026, у якому було встановлено епохальний рекорд
Еквадор – Кюрасао, відеоогляд матчу ЧС-2026
Getty Images

У ніч із 20 на 21 червня збірні Еквадору та Кюрасао зіграли внічию з рахунком 0:0 у другому турі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Головним героєм цієї зустрічі став воротар Елой Ром. Він здійснив 15 сейвів, побивши абсолютний рекорд Мундіалів у матчах без екстра-таймів.

Врешті-решт саме голкіпер Маямі був визнаний найкращим гравцем поєдинку. Він допоміг своїй команді здобути перше очко в історії на чемпіонатах світу.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група E, 2-й тур, 21 червня

Еквадор – Кюрасао 0:0

Відеоогляд гри Еквадор – Кюрасао

Зазначимо, що в останньому турі еквадорці зіграють із Німеччиною, а Кюрасао протистоятиме Кот'д-Івуар. Обидва матчі відбудуться 25 червня та розпочнуться о 23:00 за київським часом.

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