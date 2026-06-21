Нам трохи пощастило: Ундав – про вольову перемогу Німеччини над Кот-д'Івуаром на ЧС-2026
Нападник збірної Німеччини Деніз Ундав висловився про перемогу своєї команди над Кот-д'Івуаром (2:1) у матчі другого туру чемпіонату світу-2026 із футболу.
Його слова передає DFB.
Гравець Штутгарта вийшов на заміну, після чого оформив дубль. Він заявив, що в цьому протистоянні не обійшлось без везіння.
"Після пропущеного гола ми додали у грі, а у другому таймі почали тиснути сильніше. Виходячи на заміну, я розумів, що повинен одразу використовувати свої шанси. Звісно, нам трохи пощастило. Зараз у нас просто все виходить.
Я намагаюся втримати цю смугу успіху та насолоджуватися грою. Втім, команда та тренерський штаб зараз значно спрощують мені завдання. Це додає мені впевненості перед наступними матчами", – сказав Ундав.
Зазначимо, що у перших двох матчах турніру Деніз Ундав оформив п'ять результативних дій (три голи та два асисти). В обох поєдинках він виходив на поле з лави запасних у середині другого тайму.
У третьому турі збірна Німеччини зіграє проти Еквадору. Гра відбудеться 25 червня та розпочнеться о 23:00 за київським часом.