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Нам трохи пощастило: Ундав – про вольову перемогу Німеччини над Кот-д'Івуаром на ЧС-2026

Денис Іваненко — 21 червня 2026, 07:01
Нам трохи пощастило: Ундав – про вольову перемогу Німеччини над Кот-д'Івуаром на ЧС-2026
Деніз Ундав
Getty Images

Нападник збірної Німеччини Деніз Ундав висловився про перемогу своєї команди над Кот-д'Івуаром (2:1) у матчі другого туру чемпіонату світу-2026 із футболу.

Його слова передає DFB.

Гравець Штутгарта вийшов на заміну, після чого оформив дубль. Він заявив, що в цьому протистоянні не обійшлось без везіння. 

"Після пропущеного гола ми додали у грі, а у другому таймі почали тиснути сильніше. Виходячи на заміну, я розумів, що повинен одразу використовувати свої шанси. Звісно, нам трохи пощастило. Зараз у нас просто все виходить.

Я намагаюся втримати цю смугу успіху та насолоджуватися грою. Втім, команда та тренерський штаб зараз значно спрощують мені завдання. Це додає мені впевненості перед наступними матчами", – сказав Ундав.

Зазначимо, що у перших двох матчах турніру Деніз Ундав оформив п'ять результативних дій (три голи та два асисти). В обох поєдинках він виходив на поле з лави запасних у середині другого тайму.

У третьому турі збірна Німеччини зіграє проти Еквадору. Гра відбудеться 25 червня та розпочнеться о 23:00 за київським часом.

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