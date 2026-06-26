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Зберегли безпрограшну серію: воротар збірної Японії – про нічию зі Швецією на ЧС-2026

Володимир Слюсарь — 26 червня 2026, 06:15
Зберегли безпрограшну серію: воротар збірної Японії – про нічию зі Швецією на ЧС-2026
Японія – Швеція
Getty Images

Воротар збірної Японії Дзьон Судзукі поділився емоціями після бойової нічиї зі Швецією у третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2026.

Його слова наводить ФІФА.

"У першому таймі йшла щільна, рівна гра. У другій половині зустрічі нам вдалося вийти вперед, але після того, як суперник зрівняв рахунок, ініціатива повністю перейшла до нього. Попри це, вважаю, ми виконали головне завдання – пропустили мінімум, не програли та набрали бодай одне очко. Те, що ми гратимемо наступний матч проти Бразилії, зберігши безпрограшну серію, – це однозначний позитив".

Нагадаємо, що визначилися перші пари раунду плейоф чемпіонату світу 2026 року – Японія зіграє проти Бразилії 29 червня о 20:00 за київським часом.

Варто зазначити, що в першому турі Японія розписала з Нідерландами бойову нічию 2:2, а в другому турі японці перемогли тунісців 4:0.

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