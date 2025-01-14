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Шальке оголосив про підписання контракту з "героєм" фіналу Ліги чемпіонів 2018 року

Олексій Погорелов — 14 січня 2025, 15:58
Шальке оголосив про підписання контракту з героєм фіналу Ліги чемпіонів 2018 року
Лоріс Каріус
Шальке Гельзенкірхен

Лоріс Каріус повертається до клубного футболу, підписавши контракт з німецьким Шальке.

Про це клуб з Гельзенкірхена повідомив на своєму сайті.

Сторони уклали угоду, яка розрахована до кінця нинішнього сезону.

Шальке підписав Каріуса після того, як клуб віддав в оренду до Айнтрахта з Брауншвейга свого голкіпера Рон-Торбена Гоффманна.

"Ми хотіли переконатися, що не втратимо жодної якості в нашій групі воротарів, чого нам вдалося уникнути, підписавши Лоріса Каріуса. Він має багаторічний досвід виступів на найвищому рівні, у хорошій фізичній формі і може одразу приступити до тренувань", – заявив директор Шальке Юрі Мюлдер.
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Нагадаємо, що Каріус перебував у статусі вільного агента останні півроку. Це сталося після того, як закінчився його контракт з Ньюкаслом.

До "сорок" він виступав за Майнц, Ліверпуль, Бешикташ та Уніон Берлін.

У складі мерсисайдців 31-річний німець став антигероєм фіналу Ліги чемпіонів сезону-2017/18, коли він припустився двох результативних помилок у грі з Реалом (1:3).

Раніше стало відомо, що РБ Лейпциг відмовився від оренди форварда Мілана через провалений медогляд.

Каріус Ліга чемпіонів Шальке

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