Аллісон — про трансфер Мамардашвілі: Я знав про це ще до того, як це з'явилося в соціальних мережах

Голкіпер Ліверпуля Аллісон Беккер прокоментував ситуацію з трансфером Мамардашвілі та заявив, що він знав про це ще до того, як це з'явилося в соціальних мережах.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Ліверпуль розповів мені про Мамардашвілі, і я думаю, що це була гарна ідея. Я знав про це ще до того, як це з'явилося в соціальних мережах, і це хороший сигнал для мене, тому що клуб дбає про те, що я думаю", — сказав Аліссон.

🔴🇬🇪 Alisson: “Liverpool told me about Mamardashvili and I think it was a good idea”.



“I knew about that before it came out on social media and that is a good message for me because the club cares about what I think”, told @_pauljoyce. pic.twitter.com/psPuQpGCml — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2024

У минулому сезоні Гіоргі відіграв 37 матчів за клуб, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".

Нагадаємо, зі збірною Грузії голкіпер дійшов до 1/8 фіналу Євро-2024, де поступився Іспанії. За підсумками турніру, він очолив рейтинг воротарів за кількістю сейвів.

Ліверпуль також хотів купити хавбека Реала Сосьєдад Мартіна Субіменді, але той відмовив "мерсисайдцям".