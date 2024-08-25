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Аллісон — про трансфер Мамардашвілі: Я знав про це ще до того, як це з'явилося в соціальних мережах

Володимир Кук — 25 серпня, 09:00
Аллісон — про трансфер Мамардашвілі: Я знав про це ще до того, як це з'явилося в соціальних мережах
Аліссон Беккер
Getty Images

Голкіпер Ліверпуля Аллісон Беккер прокоментував ситуацію з трансфером Мамардашвілі та заявив, що він знав про це ще до того, як це з'явилося в соціальних мережах.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Ліверпуль розповів мені про Мамардашвілі, і я думаю, що це була гарна ідея.

Я знав про це ще до того, як це з'явилося в соціальних мережах, і це хороший сигнал для мене, тому що клуб дбає про те, що я думаю", — сказав Аліссон.

У минулому сезоні Гіоргі відіграв 37 матчів за клуб, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".

Нагадаємо, зі збірною Грузії голкіпер дійшов до 1/8 фіналу Євро-2024, де поступився Іспанії. За підсумками турніру, він очолив рейтинг воротарів за кількістю сейвів.

Ліверпуль також хотів купити хавбека Реала Сосьєдад Мартіна Субіменді, але той відмовив "мерсисайдцям".

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