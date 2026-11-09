Аліссон хоче підписати з Ліверпулем новий контракт
Голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер заявив про намір продовжити виступ за англійський клуб після закінчення поточного сезону, коли спливає термін його чинної угоди.
"Так, у моїх планах є бажання залишитися. Я зосереджений на тому, щоб грати в кожному матчі, але в душі я щасливий залишитися тут. Усе залежить від багатьох аспектів і різних ситуацій, але я хочу залишитися — мені тут добре, і моїй родині тут добре.
Я як і раніше прагну здобувати титули та показувати хороші результати. Я все ще хочу грати на найвищому рівні так довго, як тільки зможу, ось так я про це думаю", – заявив Аліссон.
Бразилець виступає за Ліверпуль із літа 2018-го, коли перейшов з італійської Роми. Відтоді провів у футболці "мерсисайдців" 347 матчів.
Нагадаємо, влітку досвідчений воротар розглядав варіант із переходом до туринського Ювентуса, проте ухвалити рішення на користь продовження кар'єри на "Енфілді".