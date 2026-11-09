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Аліссон хоче підписати з Ліверпулем новий контракт

Олександр Булава — 9 листопада 2026, 20:14
Аліссон хоче підписати з Ліверпулем новий контракт
Аліссон Беккер
Getty Images

Голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер заявив про намір продовжити виступ за англійський клуб після закінчення поточного сезону, коли спливає термін його чинної угоди.

Про це повідомляє ВВС.

"Так, у моїх планах є бажання залишитися. Я зосереджений на тому, щоб грати в кожному матчі, але в душі я щасливий залишитися тут. Усе залежить від багатьох аспектів і різних ситуацій, але я хочу залишитися — мені тут добре, і моїй родині тут добре.

Я як і раніше прагну здобувати титули та показувати хороші результати. Я все ще хочу грати на найвищому рівні так довго, як тільки зможу, ось так я про це думаю", – заявив Аліссон.

Бразилець виступає за Ліверпуль із літа 2018-го, коли перейшов з італійської Роми. Відтоді провів у футболці "мерсисайдців" 347 матчів.

Нагадаємо, влітку досвідчений воротар розглядав варіант із переходом до туринського Ювентуса, проте ухвалити рішення на користь продовження кар'єри на "Енфілді".

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