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Ліверпуль відклав переговори щодо продовження контракту з Аліссоном

Олексій Мурзак — 24 вересня 2026, 18:59
Ліверпуль відклав переговори щодо продовження контракту з Аліссоном
Аліссон Беккер
Getty Images

Ліверпуль поки не планує продовжувати контракт з голкіпером команди Аліссоном Бекером.

Про це інформує TEAMtalk.

За даними джерела, клуб навряд чи розпочне офіційні перемовини раніше кінця 2026 року, а якщо сторони не домовляться про новий контракт, Аліссон зможе залишити команду вільним агентом.

Ліверпуль оцінюватиме гру та фізичний стан воротаря, якому в жовтні виповниться 34 роки. Клуб також стежитиме за розвитком Георгія Мамардашвілі та молодого бельгійця Лукки Брюгманса.

Вік Аліссона, його попередні травми та наявність молодших воротарів можуть вплинути на рішення щодо контракту. Водночас бразилець виходив у стартовому складі в кожному матчі команди цього сезону.

Чинна угода бразильського воротаря завершується влітку 2027 року. На початку цього року Ліверпуль скористався опцією її продовження на один сезон.

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