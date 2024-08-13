Півзахисник Реал Сосьєдада відмовив Ліверпулю

Півзахисник Реал Сосьєада Мартін Субіменді відмовився переходити до клубу Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), Ліверпуля.

Про це журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Гравець вирішив залишитися в іспанському клубі, попри зацікавленість мерсисайдців у трансфері. Ліверпуль не шукатиме альтернативного гравця на ринку на цю позицію.

🚨 Martin Zubimendi decides to stay at Real Sociedad. Despite Liverpool pursuit & #Sociedad initially anticipating move to be accepted 25yo convinced to remain; Richard Hughes told today. At present #LFC not expecting to sign alternative No6 @TheAthleticFC https://t.co/cwts4pHibj — David Ornstein (@David_Ornstein) August 12, 2024

Субіменді — вихованець Реал Сосоьєдада. За першу команду 25-річний півзахисник дебютував у сезоні 2020/2021. Загалом у чемпіонаті Іспанії провів уже 144 гри, забив 7 голів і віддав 5 результативних передач.

На його рахунку 5 матчів за збірну Іспанії. Також Мартін був у складі "Фурії Роха" на тріумфальному Євро-2024. Портал Transfermarkt оцінює Субіменді в 50 млн євро.