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Півзахисник Реал Сосьєдада відмовив Ліверпулю

Станіслав Лисак — 13 серпня, 00:16
Півзахисник Реал Сосьєдада відмовив Ліверпулю

Півзахисник Реал Сосьєада Мартін Субіменді відмовився переходити до клубу Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), Ліверпуля.

Про це журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Гравець вирішив залишитися в іспанському клубі, попри зацікавленість мерсисайдців у трансфері. Ліверпуль не шукатиме альтернативного гравця на ринку на цю позицію.

Субіменді — вихованець Реал Сосоьєдада. За першу команду 25-річний півзахисник дебютував у сезоні 2020/2021. Загалом у чемпіонаті Іспанії провів уже 144 гри, забив 7 голів і віддав 5 результативних передач.

На його рахунку 5 матчів за збірну Іспанії. Також Мартін був у складі "Фурії Роха" на тріумфальному Євро-2024. Портал Transfermarkt оцінює Субіменді в 50 млн євро.

Чемпіонат Англії, АПЛ Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ліверпуль Реал Сосьєдад Мартін Субіменді

Мартін Субіменді

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