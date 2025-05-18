Гендерсон – про скандальний епізод у фіналі Кубку Англії: Кого це взагалі хвилює?

Воротар Крістал Пелес Дін Гендерсон висловився про скандальний епізод у першому таймі фіналу Кубку Англії проти Манчестер Сіті – тоді футболіст зіграв рукою поза карним майданчиком, але зміг уникнути покарання.

Реакцію голкіпера наводить ESPN.

"Я сказав Гвардіолі за ходом матчу, що вони отримають свої додані десять хвилин. Жодних образ. Пенальті? Я знав, що все буде добре. Якщо чесно, то Голанд міг втрутитись, але він віддав м'яч Мармушу, а я знав, куди він битиме. Знав, що відіб'ю цей удар. Команда мала гарне передчуття перед грою. Ми отримали настанови, тренер представив гарний план на матч. Команда заслуговує на цю перемогу", – розповів Гендерсон.

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Окрім того, на питання щодо скандального епізоду в першому таймі, голкіпер лаконічно відповів: "Кого це взагалі хвилює?" та запевнив, що він добре спить після цього.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: VAR DOES NOT SEND THE REFEREE TO THE SCREEN BECAUSE THE BALL WAS GOING AWAY FROM GOAL + A DEFENDER WAS STILL THERE!



— @BBC#CRYMCI #FACupFinal pic.twitter.com/4Nxco4jfgX — Everything Futbol (@incontextfootty) May 17, 2025

Нагадаємо, в одному з моментів воротар Крістал Пелес зіграв рукою поза карним майданчиком, чим завадив Ерлінгу Голанду вийти віч-на-віч. Після перегляду ВАР, арбітр вирішив не видаляти футболіста з поля.

Зазначимо, що окрім першої в історії перемоги у національному турнірі, Крістал Пелес гарантував собі участь у Лізі Європи на наступний сезон.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.