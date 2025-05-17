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Гвардіола ледь не побився із голкіпером Крістал Пелас після фіналу Кубку Англії

Богдан Войченко — 17 травня 2025, 23:55
Скріншот
Гвардіола ледь не побився із голкіпером Крістал Пелас після фіналу Кубку Англії

Фінал Кубка Англії року став справжнім шоком для Манчестер Сіті та святом для фанатів Крістал Пелас. Єдиний гол у матчі на "Вемблі" забив Еберечі Езе, принісши "орлам" перший трофей в історії клубу.

Також окремим героєм цього вечора став голкіпер Пелас Дін Хендерсон. Спочатку він уникнув вилучення після того, як зіграв рукою за межами штрафного майданчика. А вже через кілька хвилин Хендерсон відбив пенальті від Омара Мармуша. Та найбільш емоційна сцена відбулася вже після фінального свистка.

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Пеп Гвардіола не зміг приховати розчарування і підійшов до Хендерсона з претензіями очевидно, його роздратувало затягування часу з боку воротаря.

Між ними зав’язалася словесна перепалка, яку стримали гравці "орлів": Пеп щось емоційно доводив, махаючи пальцем, а Хендерсон у відповідь лише розвів руками.

Вже після інциденту голкіпер пояснив, що хотів просто потиснути руку, але тренер Сіті був надто знервований.

Пізніше висловився і сам Гвардіола, проте він ніяк не прокоментував скандальний епізод із Хендерсоном.

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