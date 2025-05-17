Гвардіола ледь не побився із голкіпером Крістал Пелас після фіналу Кубку Англії

Фінал Кубка Англії року став справжнім шоком для Манчестер Сіті та святом для фанатів Крістал Пелас. Єдиний гол у матчі на "Вемблі" забив Еберечі Езе, принісши "орлам" перший трофей в історії клубу.

Також окремим героєм цього вечора став голкіпер Пелас Дін Хендерсон. Спочатку він уникнув вилучення після того, як зіграв рукою за межами штрафного майданчика. А вже через кілька хвилин Хендерсон відбив пенальті від Омара Мармуша. Та найбільш емоційна сцена відбулася вже після фінального свистка.

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Пеп Гвардіола не зміг приховати розчарування і підійшов до Хендерсона з претензіями – очевидно, його роздратувало затягування часу з боку воротаря.

Між ними зав’язалася словесна перепалка, яку стримали гравці "орлів": Пеп щось емоційно доводив, махаючи пальцем, а Хендерсон у відповідь лише розвів руками.

🚨🚨| Pep Guardiola didn’t look pleased with Dean Henderson after the final whistle.



pic.twitter.com/lX4I5HAMxa — Goals Side (@goalsside) May 17, 2025

Вже після інциденту голкіпер пояснив, що хотів просто потиснути руку, але тренер Сіті був надто знервований.

🗣️ Dean Henderson on the tiff with Pep Guardiola



"I went to shake his hand. I think he was disappointed with the [injury] time. I just said, ‘You got the 10 minutes you wanted.’ No hard feelings.



The fans will remember this forever, like we will."#FACup | #CRYMCI pic.twitter.com/09zo4Ajzav — Olt Sports (@oltsport_) May 17, 2025

Пізніше висловився і сам Гвардіола, проте він ніяк не прокоментував скандальний епізод із Хендерсоном.