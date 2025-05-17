Гвардіола ледь не побився із голкіпером Крістал Пелас після фіналу Кубку Англії
Фінал Кубка Англії року став справжнім шоком для Манчестер Сіті та святом для фанатів Крістал Пелас. Єдиний гол у матчі на "Вемблі" забив Еберечі Езе, принісши "орлам" перший трофей в історії клубу.
Також окремим героєм цього вечора став голкіпер Пелас Дін Хендерсон. Спочатку він уникнув вилучення після того, як зіграв рукою за межами штрафного майданчика. А вже через кілька хвилин Хендерсон відбив пенальті від Омара Мармуша. Та найбільш емоційна сцена відбулася вже після фінального свистка.
Пеп Гвардіола не зміг приховати розчарування і підійшов до Хендерсона з претензіями – очевидно, його роздратувало затягування часу з боку воротаря.
Між ними зав’язалася словесна перепалка, яку стримали гравці "орлів": Пеп щось емоційно доводив, махаючи пальцем, а Хендерсон у відповідь лише розвів руками.
Вже після інциденту голкіпер пояснив, що хотів просто потиснути руку, але тренер Сіті був надто знервований.
Пізніше висловився і сам Гвардіола, проте він ніяк не прокоментував скандальний епізод із Хендерсоном.