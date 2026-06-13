Історична подія на ЧС-2026: VAR вперше скасував жовту картку через помилкове покарання гравця

Збірна США впевнено стартувала на домашньому чемпіонаті світу, розгромивши Парагвай з рахунком 4:1. Проте після фінального свистка найбільше обговорювали не результат зустрічі, а безпрецедентний епізод за участю VAR.

У другому таймі захисник американців Тім Рім отримав жовту картку за нібито фол проти лідера парагвайців Мігеля Алмірона. Арбітр Данні Маккелі без вагань покарав ветерана збірної США, адже на перший погляд здавалося, що той збив суперника під час підкату.

Втім, повтори показали зовсім іншу картину.

Судді VAR переглянули момент і звернули увагу головного арбітра на можливу помилку. Після перегляду епізоду біля монітора Маккелі ухвалив несподіване рішення: скасував жовту картку Ріму та покарав вже самого Алмірона за симуляцію.

Це стало першим випадком в історії чемпіонатів світу, коли VAR втрутився у ситуацію з жовтою карткою через помилкове визначення винуватця епізоду.

Нагадаємо, перед турніром ФІФА запровадила низку нових суддівських правил, і саме цей момент став першим практичним прикладом їхнього застосування на мундіалі. Тепер відеоасистенти можуть рекомендувати перегляд у випадках очевидної помилки, якщо покарання отримав не той футболіст.

Раніше повідомлялося, що матчі 1-го туру групи В одні з господарів турніру канадці ледь не поступилися Боснії і Герцеговині.