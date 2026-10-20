VAR на мінімалках: в Аргентині футболіст завдяки телефону довів арбітру, що пенальті призначений помилково

У другому дивізіоні чемпіонату Аргентини стався курйозний епізод, який цілком міг би стати альтернативою VAR. Під час матчу між Олл Бойз і Годой Крус захисник господарів дістав смартфон і спробував переконати арбітра скасувати пенальті, показавши йому відеоповтор спірного моменту.

Головний суддя Ніколас Ламоліна призначив 11-метровий удар на користь Годой Крус після фолу, який, як стверджували футболісти Олл Бойз, відбувся за межами штрафного майданчика. Гравці господарів одразу почали бурхливо протестувати проти рішення, а захисник Іван Зафарана вирішив діяти нестандартно.

Футболіст підійшов до арбітра зі смартфоном і спробував продемонструвати повтор епізоду, який мав довести, що порушення сталося поза штрафним майданчиком. Ситуація перетворилася на тривалу суперечку, а гравці вимагали переглянути початкове рішення судді.

Приблизно через 23 хвилини протестів і плутанини Ламоліна зрештою змінив своє рішення. Замість пенальті арбітр призначив штрафний удар на користь Годой Крус, фактично підтвердивши, що фол стався за межами карної зони.

Втім, сам суддя згодом наголосив, що не використовував відео зі смартфона футболіста для ухвалення рішення, а змінив вердикт після консультації з асистентом, який підтвердив, що порушення відбулося поза штрафним майданчиком.

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Особливого забарвлення цій історії додає те, що в аргентинській Прімері Насьйональ, другому за рівнем дивізіоні країни, система відеодопомоги арбітрам VAR не використовується, тож смартфон Зафарани на певний час перетворився на імпровізований інструмент для перегляду спірного моменту.

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