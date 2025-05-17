Футбол іноді буває таким: Гвардіола – про поразку від Крістал Пелес у фіналі Кубку Англії

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував поразку від Крістал Пелес у фіналі Кубку Англії сезону 2024/25, зазначивши, що його команда зробила все, що могла.

Слова тренера наводить ВВС.

"Ми не забили, тож вітаємо Крістал Пелас із перемогою. Ми зробили все, що могли. Сьогодні ми були агресивнішими. Але якщо ви не забиваєте голи — ви не можете виграти.

Мої гравці зіграли дуже добре, набагато краще, ніж у минулому сезоні у фіналі проти Манчестер Юнайтед. Футбол іноді буває таким. Наприкінці матчу ми створили чудовий момент, ми добре переходили з оборони в атаку. Так, на жаль, ми не змогли перемогти, але ще раз – вітаємо Крістал Пелас", – сказав Гвардіола.

Тепер Кубок Англії сезону-2024/25 вважається найбільшим успіхом в історії Крістал Пелес.

Раніше клуб міг похвалитися лише статусом чемпіона третього та другою за силою дивізіонів, а також Кубком повноправних членів-1990/91 (проводився в Англії з 1985 по 1992 роки).

До того ж, за рахунок виграшу Кубку Англії команда Олівера Гласнера заробила собі місце в Лізі Європи наступного сезону.