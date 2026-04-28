Це не працює: президент Ла Ліги заявив, що систему VAR потрібно змінювати

Микола Літвінов — 28 квітня 2026, 21:49
Хав'єр Тебас
Getty Images

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що сучасна система відеоасистента арбітра (VAR) потребує змін.

Його слова передає AS.

"У системі VAR потрібно змінити багато чого. Треба переглянути підхід. Світ VAR залежить від правил IFAB (прим. – Міжнародна рада футболу). Нам слід перейти до моделі, ближчої до FVS (прим. – система відеопідтримки у футболі, також відома як альтернатива VAR). Потрібно щось змінювати. Це не працює. Наступного року у нас з'явиться автоматичне визначення офсайду.

Напівавтоматична система – це обман. Це допоможе в деяких епізодах, дозволить бути об'єктивнішими. У відборі арбітрів буде впроваджено штучний інтелект. VAR існує вже багато років, і всі говорять про мінімальне втручання та те, що на це не звертають уваги. Більше хвилини означає, що це не явна помилка. Треба взяти бика за роги. Це проблема, яка викликає велике занепокоєння. Щось не працює".

Нагадаємо, що напередодні президент УЄФА Александер Чеферін відреагував на дискусії щодо системи VAR, заявивши, що сам не розуміє багато трактувань порушення правил відеоарбітрами.

