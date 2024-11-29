Паламарчук повторив неймовірний рекорд Різника в УПЛ
Олексій Паламарчук
УПЛ
Голкіпер Інгульця Олексій Паламарчук повторив рекорд Української Прем'єр-ліги за кількістю відбитих пенальті поспіль.
У матчі 15 туру УПЛ проти полтавської Ворскли (3:0) він відбив 11-метровий удар у виконанні Олександра Скляра. Це вже 5 парируваний удар поспіль.
Таким чином голкіпер аутсайдера УПЛ повторив рекорд теперішнього воротаря Шахтаря Дмитра Різника. Символічно, що Різник підкорив це досягнення саме у складі Ворскли.
У поточному сезоні Паламарчук зіграв 15 матчів за свій клуб, пропустив 29 голів та 4 матчі провів "на нуль".
Нагадаємо, напередодні Різник встановив ще один неймовірний рекорд, цього разу в Лізі чемпіонів. Він здійснив 15 сейвів за 1 матч.