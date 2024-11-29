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Паламарчук повторив неймовірний рекорд Різника в УПЛ

Микола Дендак — 29 листопада 2024, 17:50
Паламарчук повторив неймовірний рекорд Різника в УПЛ
Олексій Паламарчук
УПЛ

Голкіпер Інгульця Олексій Паламарчук повторив рекорд Української Прем'єр-ліги за кількістю відбитих пенальті поспіль.

У матчі 15 туру УПЛ проти полтавської Ворскли (3:0) він відбив 11-метровий удар у виконанні Олександра Скляра. Це вже 5 парируваний удар поспіль.

Таким чином голкіпер аутсайдера УПЛ повторив рекорд теперішнього воротаря Шахтаря Дмитра Різника. Символічно, що Різник підкорив це досягнення саме у складі Ворскли.

У поточному сезоні Паламарчук зіграв 15 матчів за свій клуб, пропустив 29 голів та 4 матчі провів "на нуль".

Нагадаємо, напередодні Різник встановив ще один неймовірний рекорд, цього разу в Лізі чемпіонів. Він здійснив 15 сейвів за 1 матч.

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