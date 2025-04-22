Воротар Буковини – про матч з Динамо: Ми повинні грати у свій футбол

Голкіпер Буковини Данило Каневцев висловився про майбутній матч 1/2 фіналу Кубку України проти київського Динамо та закликав вболівальників підтримати команду у Львові.

Слова 28-річного виконавця наводить пресслужба "жовто-чорних".

"Буковина повинна грати у свій футбол. Ми будемо намагатися гідно протистояти киянам та достойно виглядати на тлі такого суперника. Динамо – це зараз, мабуть, найсильніша команда в Україні. Вони впевнено лідирують у чемпіонаті та прагнуть виграти Кубок. Це топклуб, у складі якого багато іменитих футболістів. Але ми нічого не боїмося. Ми розуміємо, якому супернику будемо протистояти, але не варто хвилюватися – потрібно виходити на поле і демонструвати свої найкращі якості.



Сумно, що не зіграємо на стадіоні "Буковина", але дуже сподіваюся, що наші вболівальники приїдуть до Львова та підтримають нас. Чернівчани, дуже сподіваємося на вашу палку підтримку". – розповів Каневцев.