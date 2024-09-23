Колишній голкіпер Барселони готовий відновити кар'єру, щоб замінити травмованого Тер Штегена

Легенда збірної Чилі Клаудіо Браво готовий відновити кар'єру, щоб підписати контракт із Барселоною.

Про це ексфутболіст заявив у коментарі для winwinsports.

"Якщо Барселона покличе мене, я буду готовий", – заявив Браво.

Наприкінці серпня 41-річний Клаудіо оголосив про завершення кар'єри. Він є вихованцем Коло-Коло. У 2006 році перебрався до Європи, де почав грати за Реал Сосьєдад. Через 8 років його новим клубом стала Барселона. У 2016 році Манчестер Сіті придбав його у "блаугранас" за 18 млн євро. Останні чотири роки Клаудіо виступав за іспанський Бетіс.

Нагадаємо, основний голкіпер "синьо-гранатових" отримав серйозну травму у грі проти Вільярреала.