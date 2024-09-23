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Колишній голкіпер Барселони готовий відновити кар'єру, щоб замінити травмованого Тер Штегена

Руслан Травкін — 23 вересня, 17:07
Колишній голкіпер Барселони готовий відновити кар'єру, щоб замінити травмованого Тер Штегена
Клауді Браво
Instagram

Легенда збірної Чилі Клаудіо Браво готовий відновити кар'єру, щоб підписати контракт із Барселоною.

Про це ексфутболіст заявив у коментарі для winwinsports.

"Якщо Барселона покличе мене, я буду готовий", – заявив Браво.

Наприкінці серпня 41-річний Клаудіо оголосив про завершення кар'єри. Він є вихованцем Коло-Коло. У 2006 році перебрався до Європи, де почав грати за Реал Сосьєдад. Через 8 років його новим клубом стала Барселона. У 2016 році Манчестер Сіті придбав його у "блаугранас" за 18 млн євро. Останні чотири роки Клаудіо виступав за іспанський Бетіс.

Нагадаємо, основний голкіпер "синьо-гранатових" отримав серйозну травму у грі проти Вільярреала.

Барселона Клаудіо Браво Тер Штеген

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