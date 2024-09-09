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Нагельсманн — про Тер Стегена: Він дуже важливий гравець для нас, бо дає якість на воротарській позиції

Володимир Кук — 9 вересня, 20:17
Нагельсманн — про Тер Стегена: Він дуже важливий гравець для нас, бо дає якість на воротарській позиції
Юліан Нагельсманн
Instagram тренера

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн поділився думками щодо воротаря команди Марка-Андре тер Стегена та заявив, що він дуже важливий гравець для них.

Його слова передає Bayern Germany.

"Він дуже важливий гравець для нас, тому що він роками грав за Барселону, є там капітаном і, звісно, ​​також дає якість на воротарській позиції.

Розмова з ним у березні була не особливо приємною. Він поводився ввічливо, але був незадоволений. Я боявся, що він скаже, що його взагалі не буде. Я міг це зрозуміти, тому що він надто довго був номером два.

Я просто сподіваюся, що він залишиться здоровим", сказав Нагельсманн.

Зазначимо, що за 12 років у збірній Тер Стеген провів всього 16 офіційних матчів.

Нагадаємо, нещодавно збірна Німеччини у Лізі націй у домашньому матчі розгромила Угорщину (5:0). Наступний матч німці проведуть 10 вересня, на виїзді проти збірної Нідерландів. Початок о 21:45 за київським часом.

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