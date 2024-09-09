Нагельсманн — про Тер Стегена: Він дуже важливий гравець для нас, бо дає якість на воротарській позиції

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн поділився думками щодо воротаря команди Марка-Андре тер Стегена та заявив, що він дуже важливий гравець для них.

Його слова передає Bayern Germany.

"Він дуже важливий гравець для нас, тому що він роками грав за Барселону, є там капітаном і, звісно, ​​також дає якість на воротарській позиції.

Розмова з ним у березні була не особливо приємною. Він поводився ввічливо, але був незадоволений. Я боявся, що він скаже, що його взагалі не буде. Я міг це зрозуміти, тому що він надто довго був номером два.

Я просто сподіваюся, що він залишиться здоровим", — сказав Нагельсманн.