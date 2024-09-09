Нагельсманн — про Тер Стегена: Він дуже важливий гравець для нас, бо дає якість на воротарській позиції
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн поділився думками щодо воротаря команди Марка-Андре тер Стегена та заявив, що він дуже важливий гравець для них.
Його слова передає Bayern Germany.
"Він дуже важливий гравець для нас, тому що він роками грав за Барселону, є там капітаном і, звісно, також дає якість на воротарській позиції.
Розмова з ним у березні була не особливо приємною. Він поводився ввічливо, але був незадоволений. Я боявся, що він скаже, що його взагалі не буде. Я міг це зрозуміти, тому що він надто довго був номером два.
Я просто сподіваюся, що він залишиться здоровим", — сказав Нагельсманн.
Зазначимо, що за 12 років у збірній Тер Стеген провів всього 16 офіційних матчів.
Нагадаємо, нещодавно збірна Німеччини у Лізі націй у домашньому матчі розгромила Угорщину (5:0). Наступний матч німці проведуть 10 вересня, на виїзді проти збірної Нідерландів. Початок — о 21:45 за київським часом.