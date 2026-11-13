Воротар Андорри отримав тривалу дискваліфікацію після епізоду, в якому загинув футболіст

Воротар Андорри Хесус Овоно отримав тривалу дискваліфікацію за грубе порушення правил у матчі проти Тенерифе, під час якого нападник Хесус де Мігель зазнав смертельної травми.

Про це повідомляє AS.

Комітет з дисципліни Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) ухвалив рішення відсторонити 24-річного голкіпера на 12 поєдинків. Покарання винесли відповідно до статті 102 Дисциплінарного кодексу RFEF, яка передбачає дискваліфікацію на термін від чотирьох до 12 матчів за насильницькі дії щодо суперника під час гри, що спричинили серйозні наслідки.

У рішенні комітету зазначається, що особлива тяжкість епізоду зумовлена характером зіткнення: Овоно високо підняв ногу, а удар був надзвичайно сильним. Арбітр також наголосив на надмірному застосуванні сили під час боротьби за м'яч.

Нагадаємо, Овоно влетів коліном у груди де Мігеля під час матчу Сегунди. Нападник після цього інциденту потрапив до лікарні, де у нього зупинилося серце, а згодом стало відомо про його смерть.

Багатьох обурила поведінка Овоно після вилучення: голкіпер спокійно розвернувся та покинув поле, навіть не поцікавившись станом де Мігеля та не спробувавши надати йому першу допомогу.

Напередодні іспанські ЗМІ поширювали інформацію, що Овоно може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Такий сценарій можливий, якщо у діях воротаря будуть зафіксовані наміри завдати шкоди нападнику Тенеріфе.