Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Воротаря можуть притягнути до кримінальної відповідальності за смерть нападника Тенеріфе – ЗМІ

Микола Літвінов — 3 листопада 2026, 13:45
Воротаря можуть притягнути до кримінальної відповідальності за смерть нападника Тенеріфе – ЗМІ
Хесус Овоно
Getty Images

Воротар Андорри Хесус Овоно може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за зіткнення з нападником Тенеріфе Хесусом де Мігелем під час матчу 12-го туру Сегунди, яке призвело до смерті футболіста.

Про це повідомляє Sport.es.

Як зазначається, тяжкість нанесених травм автоматично не означає відкриття кримінальної справи. Утім, згідно з іспанським законодавством, цей інцидент можуть розглянути як грубу необережність.

Якщо буде доведено причинно-наслідковий зв'язок між діями голкіпера та смертю Мігеля, то Овоно може отримати покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 1 до 4 років.

Щоб встановити вину Овоно, слідчі повинні дослідити відеозаписи, положення м'яча, манеру стрибка та можливість голкіпера уникнути трагічних наслідків.

Родина загиблого також може звернутися до суду щодо встановлення вини Овоно.

Нагадаємо, що нападник Тенеріфе зіштовхнувся у центрі поля з голкіпером гостей Хесусом Овоно. Воротар Андорри невдало зіграв на виході та влетів Мігелю коліном у груди, за що отримав червону картку.

Нападник після цього інциденту потрапив до лікарні, де у нього зупинилося серце, а згодом стало відомо про його смерть.

Зазначимо, що Овоно доєднався до Андорри влітку минулого року, перейшовши з Алавеса. З того часу захищав ворота команди 27 матчів, у яких пропустив 33 м'ячі та відіграв 8 поєдинків на нуль.

кримінал Сегунда Тенеріфе

кримінал

ФІФА продовжила дискваліфікацію тренера-гвалтівника з ДР Конго до 2048 року
Чемпіона Австралії з бігу на 100 м було заарештовано за підозрою у непристойному поводженні з дітьми
Колишній голкіпер ПСЖ став жертвою пограбування за участі п'яти осіб у масках
Ексчемпіон світу за версією WBO постав перед судом у справі про напад на консьєржа
Воротар Вільярреала зазнав збройного нападу та пропустить матч Ліги чемпіонів

Останні новини