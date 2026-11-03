Воротаря можуть притягнути до кримінальної відповідальності за смерть нападника Тенеріфе – ЗМІ

Воротар Андорри Хесус Овоно може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за зіткнення з нападником Тенеріфе Хесусом де Мігелем під час матчу 12-го туру Сегунди, яке призвело до смерті футболіста.

Про це повідомляє Sport.es.

Як зазначається, тяжкість нанесених травм автоматично не означає відкриття кримінальної справи. Утім, згідно з іспанським законодавством, цей інцидент можуть розглянути як грубу необережність.

Якщо буде доведено причинно-наслідковий зв'язок між діями голкіпера та смертю Мігеля, то Овоно може отримати покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 1 до 4 років.

Щоб встановити вину Овоно, слідчі повинні дослідити відеозаписи, положення м'яча, манеру стрибка та можливість голкіпера уникнути трагічних наслідків.

Родина загиблого також може звернутися до суду щодо встановлення вини Овоно.

Нагадаємо, що нападник Тенеріфе зіштовхнувся у центрі поля з голкіпером гостей Хесусом Овоно. Воротар Андорри невдало зіграв на виході та влетів Мігелю коліном у груди, за що отримав червону картку.

Нападник після цього інциденту потрапив до лікарні, де у нього зупинилося серце, а згодом стало відомо про його смерть.

Зазначимо, що Овоно доєднався до Андорри влітку минулого року, перейшовши з Алавеса. З того часу захищав ворота команди 27 матчів, у яких пропустив 33 м'ячі та відіграв 8 поєдинків на нуль.