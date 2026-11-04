Воротар Андорри видалив свої сторінки в соцмережах через цькування

Голкіпер Андорри Хесус Овоно видалив свої сторінки у соцмережах через масове цькування.

Про це повідомляє As.

Причиною такого рішення воротаря стало масове цькування, жертвою якого він став. Овоно звинувачують у гибелі форварда Тенеріфе Хесуса де Мігеля.

Нагадаємо, Овоно влетів коліном у груди де Мігеля під час матчу Сегунди. Нападник після цього інциденту потрапив до лікарні, де у нього зупинилося серце, а згодом стало відомо про його смерть.

Багатьох обурила поведінка Овоно після вилучення: голкіпер спокійно розвернувся та покинув поле, навіть не поцікавившись станом де Мігеля та не спробувавши надати йому першу допомогу.

Напередодні іспанські ЗМІ поширювали інформацію, що Овоно може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Такий сценарій можливий, якщо у діях воротаря будуть зафіксовані наміри завдати шкоди нападнику Тенеріфе.