Тенеріфе фінансово підтримуватиме доньку свого загиблого форварда до її повноліття

Іспанський клуб Тенеріфе надаватиме фінансову підтримку доньці свого загиблого форварда Хесуса де Мігеля до того моменту, як їй виповниться 18 років.

Про це повідомляє The Athletic.

Де Мігель пішов із життя у вівторок, 3 листопада, в результаті жорсткого зіткнення з воротарем Андорри Хесусом Овоно в матчі Сегунди. У 30-річного нападника залишилася півторарічна донька.

Тенеріфе взяв на себе обов'язок надавати їй фінансову підтримку до повноліття.

"Наш план – бути поруч із дівчинкою, щоби вся сім'я Тенеріфе її підтримувала. Ми хочемо допомагати їй щонайменше до її повноліття", – сказав генеральний директор клубу Антоніо Мануель Порро Гранадос.

Раніше повідомлялося про те, що воротар Андорри Хесус Овоно може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за грубий фол, який призвів до смерті де Мігеля.