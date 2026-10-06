Угорські вболівальники проявили неповагу до гімну України: повернулися спиною та намагалися перекричати

Справжня напруга виникла ще до стартового свистка матчу Ліги націй між Україною та Угорщиною. Перед грою у словацькій Трнаві вболівальники обох команд влаштували гучне протистояння під час виконання національних гімнів.

Першим пролунав гімн Угорщини, під час якого частина українських уболівальників освистала його на старті.

Однак під час виконання українського гімну угорські фанати відповіли значно гучніше: вони намагалися перекричати його свистом та вигуками, а частина прихильників збірної Угорщини ще й розвернулася спиною до поля.

Відео з трибун швидко поширилося мережею та викликало бурхливе обговорення.

Епізод став черговою емоційною сторінкою протистояння двох збірних, адже ще у першому турі Ліги націй Україна мінімально перемогла Угорщину з рахунком 1:0, а наприкінці того матчу між футболістами спалахнула сутичка.

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Сам поєдинок у Трнаві завершився вже не на користь української команди. Угорці відкрили рахунок на 52-й хвилині, Роман Яремчук зрівняв його на 83-й, але вже за дві хвилини Марк Чінґер забив переможний гол — 2:1 на користь Угорщини.