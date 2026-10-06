Справа все ж у самих футболістах: ексфутболіст Динамо – про поразку збірної України від Угорщини

Колишній футболіст київського Динамо Андрій Богданов проаналізував поразку збірної України від Угорщини (1:2) в четвертому турі Ліги націй.

Його слова передає УФ.

Експерт назвав головні проблеми "синьо-жовтих" у програному протистоянні:

"Схиляюся до того, що справа все ж у самих футболістах і психології, адже Мальдера надав ігрову практику практично всім. У мене радше виникають питання щодо початкового плану на гру: чому з перших хвилин вийшли одночасно Очеретько та Назарина? Це ж номінально два виконавці абсолютно ідентичного профілю.

Коли з'явився Піхальонок – нехай у нього й не все виходило, але пішли передачі вперед, гра загострилася. А до того ми грали з парою однотипних опорників. До того ж у другому таймі почав активніше підключатися до атак Михавко, хоча в першому він діяв суто від оборони. Можливо, це була первинна установка штабу, важко сказати напевно".