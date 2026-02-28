Воробей: Шахтар може далеко зайти в цій Лізі конференцій

Екснападник Шахтаря Андрій Воробей оцінив результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій для донецького Шахтаря.

Його слова передає "Український футбол".

Суперником "гірників" буде польський Лех. Іншим потенційним опонентом був Самсунспор.

"Як на мене, то і Самсунспор, і Лех є рівними за силою опонентами. У цій парі я б віддав невелику перевагу Шахтарю, який на груповій стадії ЛК показав, що йому під силу грати з такими командами. Восени могло скластися враження, що Шахтар більше віддавав пріоритет чемпіонату України, дозволяючи собі робити велику ротацію в Лізі конференцій. Коли вже настала стадія плейоф, кожна гра буде важливою і простору для великої ротації вже не буде, коли на кону стоятиме вихід до наступного раунду", – сказав він.

Також Воробей вказав, за яких умов "гірники" зможуть зробити акцент на Лігу конференцій.

"Шахтар буде відштовхуватись від того, як складатимуться справи в чемпіонаті. Це може зіграти як на користь Шахтарю, так і на шкоду. Ми зараз самі можемо ввести команду в оману, що вона легко зможе проходити суперників у ЛК, але це зовсім не так. Я вважаю, що Шахтар за рахунок класу виконавців може далеко зайти в цій Лізі конференцій. Але перехвалювати завчасно не хотілося б", – сказав Воробей.

Зазначимо, що перший поєдинок проти Леха відбудеться в Познані 12 березня та розпочнеться о 19.45 за київським часом. Матч-відповідь команди проведуть рівно за тиждень о 22:00, місце проведення наразі невідоме.

Нагадаємо, що напередодні Шахтар зіграв матч 18 туру УПЛ. "Гірники" переграли Верес з рахунком 1:0, після чого вийшли на проміжне перше місце в турнірній таблиці.