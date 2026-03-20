Шанси майже нульові: ексгравець Шахтаря – про шанси "гірників" у чвертьфіналі Ліги конференцій
Ексгравець Шахтаря Олександр Сопко скептично оцінив шанси "гірників" у чвертьфіналі Ліги конференцій проти нідерландського АЗ.
Його слова передає Blik.ua.
"З такою грою, як проти Леха в другому матчі, шанси Шахтаря на півфінал Ліги конференцій майже нульові.
Пресинг, інтенсивність, чітка гра в єдиноборствах, на стандартах – козирі АЗ, а таку гру футболісти Шахтаря дуже не люблять, коли проти них саме так діють – пливуть з перших хвилин.
На сьогодні не бачу жодних передумов для того, щоб Шахтар переміг АЗ й пробився до 1/2 фіналу Ліги конференцій. На жаль…", – розповів Сопко.
Нагадаємо, що за сумою двох поєдинків Шахтар здолав Лех із рахунком 4:3. У чвертьфіналі Ліги конференцій "гірники" зіграють проти АЗ Алкмар.
Нідерландці на попередній стадії турніру переграли празьку Спарту (2:1, 4:0). Команди визначатимуть сильнішого 9 та 16 квітня.