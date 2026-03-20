Шанси майже нульові: ексгравець Шахтаря – про шанси "гірників" у чвертьфіналі Ліги конференцій

Ексгравець Шахтаря Олександр Сопко скептично оцінив шанси "гірників" у чвертьфіналі Ліги конференцій проти нідерландського АЗ.

Його слова передає Blik.ua.

"З такою грою, як проти Леха в другому матчі, шанси Шахтаря на півфінал Ліги конференцій майже нульові.

Пресинг, інтенсивність, чітка гра в єдиноборствах, на стандартах – козирі АЗ, а таку гру футболісти Шахтаря дуже не люблять, коли проти них саме так діють – пливуть з перших хвилин.

На сьогодні не бачу жодних передумов для того, щоб Шахтар переміг АЗ й пробився до 1/2 фіналу Ліги конференцій. На жаль…", – розповів Сопко.