Мама найсексуальнішої футболістки світу вступилася за доньку на тлі хейту на її адресу

Мама швейцарської зірки футболу Аліші Леманн, Сара Гуггісберг, емоційно відреагувала на хвилю критики, яку донька отримує в мережі.

На тлі звинувачень у тому, що Аліша стала популярною "не завдяки футболу, а завдяки косметиці", її мама жорстко відповіла.

"Вона стала відомою завдяки своїм футбольним досягненням, а не макіяжу. Вона грає у вищих дивізіонах вже багато років. Ви її зовсім не знаєте й не уявляєте, яка вона чудова людина", – написала Сара.

У нинішньому сезоні Леманн забила два голи у 16 матчах Серії A, водночас не втрачаючи інтерес до проєктів поза полем. Зокрема, вона очолила власну команду в новій медійній "Baller League", де бере участь чимало блогерів.

Окрім спортивних новин, фанати активно обговорюють і особисте життя футболістки. Її стосунки з бразильцем Дугласом Луїзом, колишнім одноклубником по Астон Віллі, були на виду з 2021 року.

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Пара навіть здійснила перший в історії трансфер спільний трансфер, коли разом перейшли до Ювентуса. Але тепер вони остаточно розійшлися: Луїз планує покинути клуб, а Леманн – залишитися.

Напередодні стало відомо, що Аліша не отримала виклик до збірної Швейцарії на найближчі матчі Ліги націй.