Найсексуальніша футболістка світу вразила мережу рожевою фотосесією: показала стильний образ у Лондоні

Одна з найвідоміших футболісток світу Аліша Леманн поділилася новою фотосесією, у якій постала в ефектному рожевому образі.

Спортсменка продемонструвала стильний лук для відомого бренду, поєднавши спортивний одяг із яскравими модними акцентами.

На фотографіях Леманн позує в рожевому топі, лосинах, кепці та пухнастій рожевій напівшубці.

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Спочатку футболістка влаштувала фотосесію вдома, а згодом продовжила її на пристані, де продемонструвала образ на тлі лондонських краєвидів.

Свою публікацію Аліша підписала короткою фразою "Лондонський настрій".

Нагадаємо, минулого сезону Леманн виступала за Лестер, куди перейшла після періоду в італійських клубах Ювентус і Комо. Незважаючи на те, що команді не вдалося зберегти місце в елітному дивізіоні, швейцарку визнали найкращою гравчинею сезону за версією вболівальників.

Раніше Аліша похизувалася пікантними кадрами у спідній білизні.