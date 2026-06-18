Найсексуальніша футболістка світу показала райську відпустку з бойфрендом

Одна з найпопулярніших футболісток планети Аліша Леманн продовжує насолоджуватися міжсезонням і ділитися з підписниками моментами свого розкішного життя.

Цього разу швейцарська красуня показала кадри романтичної відпустки на Ямайці, куди вирушила разом зі своїм бойфрендом Монтелом Маккензі.

Пара проводить час в одному з наймальовничіших куточків острова – біля знаменитих водоспадів Коноко-Фоллс в Очо-Ріосі. Саме там Аліша та її обранець не лише милувалися тропічними пейзажами, а й влаштували справжнє шоу для підписників.

На одному з відео закохані синхронно виконують ефектне сальто назад прямо у воду, чим викликали захоплення шанувальників. Втім, це був далеко не єдиний яскравий момент подорожі.

Леманн також опублікувала серію фотографій, на яких позує в рожевому бікіні на тлі карибської природи. Світлини миттєво стали вірусними та зібрали тисячі коментарів від фанатів, які вкотре засипали футболістку компліментами.

Крім того, швейцарка показала прогулянку на традиційному бамбуковому плоті мальовничою річкою, а також поділилася кумедним відео, на якому Монтел Маккензі п'є кокосову воду просто зі свіжого кокоса.

Нагадаємо, минулого сезону Аліша виступала за Лестер, куди перейшла після періоду в італійських клубах Ювентус і Комо. Незважаючи на те, що команді не вдалося зберегти місце в елітному дивізіоні, швейцарку визнали найкращою гравчинею сезону за версією вболівальників.

Раніше повідомлялося, що Леманн показала домашнє тренування із новим бойфрендом.