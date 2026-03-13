Колишній хлопець найсексуальнішої футболістки світу завів стосунки із донькою легенди Арсенала

Півзахисник Астон Вілла та збірної Бразилії Дуглас Луїс, схоже, більше не приховує нові стосунки після розриву з відомою футболісткою Аліша Леманн.

27-річний футболіст опублікував у соцмережах фото з 19-річною бразильською моделлю та інфлюенсеркою Дудою Гаспар, фактично підтвердивши їхній роман.

На знімку пара обіймається у барі. Дівчина залишила під фото романтичний підпис:

"Ти моя найбільша впевненість", – написала вона.

Відомо, що Дуда – донька колишнього футболіста збірної Бразилії Еду Гаспара, який колись виступав за Арсенал, Валенсія та Корінтіанс. Наразі він працює футбольним функціонером. Останнім місцем роботи ексфутболіста був Ноттінгем Форест.

Поки невідомо, як давно почалися стосунки пари, однак деякі фанати припускають, що вони могли познайомитися під час періоду, коли Луїс виступав саме за "червоно-білих" на правах оренди.

Нагадаємо, Дуглас кілька років зустрічався із Алішою Леманн, і їхні стосунки тривали з перервами з 2021 по 2025 рік. Остаточно пара розійшлася минулого року через різні плани на майбутнє. Наразі Аліша перебуває у стосунках із футболістом медіафутбольної команди.

Зараз Леманн повернулася до Великої Британії, де виступає за Лестер, а з Монтілом познайомилася під час участі у медіафутбольному турнірі Baller League.