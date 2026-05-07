Хто б сумнівався: фанати Лестера обрали найсексуальнішу футболістку світу гравцем сезону

Фанати жіночого Лестера визначили найкращу футболістку команди за підсумками сезону, і переможницею стала одна з найпопулярніших спортсменок світу — Аліша Леманн.

Вибір уболівальників здивував багатьох, адже статистика півзахисниці цього сезону виглядала доволі скромно.

Швейцарська футболістка провела лише дев'ять матчів, у яких відзначилася одним забитим м'ячем і не зробила жодної результативної передачі.

Попри це, саме Леманн отримала найбільшу підтримку від фанатів клубу та стала володаркою нагороди "гравець сезону".

Нагадаємо, у січні цього року Аліша перейшла до стану "лисиць" із Ювентуса, підписавши контракт на 2,5 роки.

Читайте також : Відео Аби приревнував колишній: Леманн запалила соцмережі дивним тренуванням із бойфрендом

Що стосується чоловічої футбольної команди Лестера, то справи у хлопців зовсім кепські. Команда достроково втратила усі шанси на збереження прописки в Чемпіоншипі, вилетівши у третій дивізіон.