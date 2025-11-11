Волошин – про майбутні матчі збірної України: Ми стали впевненіші

Вінгер Динамо Назар Волошин висловився про майбутні матчі збірної України у відборі до чемпіонату світу 2026 року.

Футболіст поспілкувався з пресслужбою УАФ.

" Попередній збір ми зіграли з Ісландією успішно. Цього разу буде складно, але ми маємо мету і будемо до неї йти. Ці команди дуже добрі і якісні. Я маю надію, що і цей збір пройде добре для нас.

Настрій? Ще не видно різниці, побачимо після першого тренування, коли всі разом зберемось. Але по власному стану я відчуваю, що ми впевненіші", – розповів Волошин.

Вирішальні матчі кваліфікації для "синьо-жовтих" відбудуться 13 листопада (проти Франції на виїзді) та 16 листопада (вдома з Ісландією).

У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан.

Зазначимо, що сам Волошин замінив у складі Артема Довбика, який отримав травму в матчі чемпіонаті Італії.