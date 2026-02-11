Дівчина лідера Динамо вразила відео з Мальдів: ефектний образ у купальнику

Ліза Кандиба, дівчина футболіста київського Динамо Назара Волошина, поділилася новими світлинами з відпочинку, і одразу привернула увагу підписників.

Обраниця гравця перебуває на Мальдівах, звідки регулярно публікує атмосферні кадри з білосніжних пляжів та бірюзового океану. Цього разу Ліза виклала відео у неймовірному купальнику, який підкреслив її фігуру та засмаглу шкіру.

Пост швидко зібрав хвилю лайків та компліментів у коментарях. Підписники відзначають стиль, впевненість і яскравий образ дівчини футболіста.

Нагадаємо, не так давно Кандиба потішила підписників у Instagram яскравими кадрами з відпустки.

Раніше повідомлялося, що кохана вінгера Динамо опублікувала серію нових фото з розкішного відпочинку на Мальдівах.