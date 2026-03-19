Волошин: Я дуже довго чекав на цей гол

Півзахисник Динамо Назар Волошин оцінив перемогу над Олександрією (5:0) у 21 турі чемпіонату України та свій гол.

Його слова передає пресслужба клубу.

Гравець відзначився третім голом у ворота суперників.

"Добре, що забив, я дуже довго чекав на цей гол. Приємно, що вдалося відзначитися перед поїздкою до збірної України, сподіваюся, що за збірну теж вдасться забити.

Акцент на фланги? Не важливо, на кого робити закидання, і хто у підсумку заб'є. Просто так вийшло, що сьогодні більше відзначалися та віддавали гольові передачі флангові гравці. В іншому матчі можуть забити гравці центра поля або центральний нападник. Так, сьогодні вийшло, я задоволений", – сказав Волошин.