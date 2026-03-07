Волошин: Максимально налаштовуємось на матч з Поліссям

Вінгер київського Динамо Назар Волошин оцінив важливість матчу 19-го туру чемпіонату України проти Полісся.

Його слова передає пресслужба "біло-синіх".

"В останніх матчах ми перемагали, це дуже важливо. Максимально налаштовуємось на матч з Поліссям. Напевно, буде важкий матч, тому нам треба як слід підготуватись. У нас кожен матч – вирішальний. Нам треба набирати якомога більше очок та завжди перемагати", – сказав він.

Також Волошин назвав фактори які стануть ключовими у цьому протистоянні.

"Звісно, дисципліна та тактика – це два важливих фактори. Особливо дисципліна", – зазначив Волошин.

Поєдинок Полісся – Динамо відбудеться у неділю, 8 березня. Стартовий свисток пролунає – о 18:00 (за Києвом).

Це буде зустріч команд, які йдуть поруч у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Руслана Ротаня з 36 балами замикають трійку лідерів, тоді як кияни з 32 очками йдуть четвертими. Якщо колектив Ігоря Костюка здобуде виїзну перемогу, то зможе впритул наблизитись до зграї "вовків".

У минулому турі УПЛ житомирський клуб обіграв ЛНЗ 3:1, а Динамо вдома розгромило Епіцентр 4:0. Полісся підійде до очної зустрічі більш свіжими, адже динамівці посеред тижня (3 березня) вибили Інгулець із чвертьфіналу Кубку України (2:0).