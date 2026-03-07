Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Волошин: Максимально налаштовуємось на матч з Поліссям

Олександр Булава — 7 березня 2026, 13:48
Волошин: Максимально налаштовуємось на матч з Поліссям
Назар Волошин
Динамо Київ

Вінгер київського Динамо Назар Волошин оцінив важливість матчу 19-го туру чемпіонату України проти Полісся.

Його слова передає пресслужба "біло-синіх".

"В останніх матчах ми перемагали, це дуже важливо. Максимально налаштовуємось на матч з Поліссям. Напевно, буде важкий матч, тому нам треба як слід підготуватись.

У нас кожен матч – вирішальний. Нам треба набирати якомога більше очок та завжди перемагати", – сказав він.

Також Волошин назвав фактори які стануть ключовими у цьому протистоянні.

"Звісно, дисципліна та тактика – це два важливих фактори. Особливо дисципліна", – зазначив Волошин.

Поєдинок Полісся – Динамо відбудеться у неділю, 8 березня. Стартовий свисток пролунає – о 18:00 (за Києвом).

Це буде зустріч команд, які йдуть поруч у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Руслана Ротаня з 36 балами замикають трійку лідерів, тоді як кияни з 32 очками йдуть четвертими. Якщо колектив Ігоря Костюка здобуде виїзну перемогу, то зможе впритул наблизитись до зграї "вовків".

У минулому турі УПЛ житомирський клуб обіграв ЛНЗ 3:1, а Динамо вдома розгромило Епіцентр 4:0. Полісся підійде до очної зустрічі більш свіжими, адже динамівці посеред тижня (3 березня) вибили Інгулець із чвертьфіналу Кубку України (2:0).

Динамо Київ Назар Волошин

Назар Волошин

Дівчина лідера Динамо вразила відео з Мальдів: ефектний образ у купальнику
Красуня з Динамо запалила на Мальдівах: дівчина лідера клубу вразила фанатів гарячими фото
Дівчина гравця Динамо вразила пікантними фото з відпочинку на Мальдівах
Волошин: Динамо хоче перемогти Фіорентину
Хотілося, щоб я забив: Волошин – про гол, який у нього "вкрав" Пономаренко

Останні новини