Бражко: Сумно, що ми пропустили м’яч на останній секунді

Хавбек київського Динамо Володимир Бражко засмучений результатом гри з шотландським Рейнджерс (1:1) у матчі 3 етапу кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2024/2025.

Про це він сказав у коментарі для офіційного сайту клубу.

"Дуже цікава гра була і хороший суперник. Звичайно, сумно, що ми пропустили м’яч на останній секунді. Гол пропустили у результаті серії помилок. Десь нам не пощастило. Але впевнений, що буде цікавий другий матч. Подивимося, що буде в Глазго. Будемо готуватись.

Атмосфера на стадіоні? Хочу подякувати вболівальникам, котрі за нас вболівали тут, на стадіоні, а також тим, хто вболівав за нас, дивлячись матч по телевізору в Україні! Дуже сумно, що ми не змогли порадувати їх перемогою. Будемо робити все можливе, щоб пройти до наступного раунду за сумою двох матчів.

Втрата Дячука? Так, це дуже велика втрата, бо Макс – дуже гарний гравець. Хочеться побажати йому якнайшвидшого відновлення. Ми всі підтримуємо його, можна сказати тримаємо його в тонусі. Тарас Михавко теж молодець, його можна тільки похвалити. Так, були помилки, але всі ми помиляємось. Все буде добре, він через все пройде", — сказав Бражко.