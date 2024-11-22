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Родрі прокоментував інтерес з боку Реала

Олег Дідух — 22 листопада 2024, 14:04
Родрі прокоментував інтерес з боку Реала
Родрі
Getty Images

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі прокоментував інтерес до себе з боку мадридського Реала.

Чинного володаря Золотого м’яча цитує Фабріціо Романо.

"Коли тобі телефонує Реал, найкращий та найуспішніший клуб в історії… цим треба гордитися та вислухати. Це очевидно. Таким речам завжди треба приділяти увагу", – заявив хавбек.

Про інтерес Реала до Родрі повідомлялося наприкінці жовтня. Пізніше в іспанських ЗМІ з’явилася інформація про те, що хавбек надає перевагу Барселоні, а не мадридському клубу.

Нагадаємо, наразі Родрі відновлюється після розриву хрестоподібних зв’язок коліна. 28-річний хавбек збірної Іспанії сподівається повернутися в гру ще у поточному сезоні.

Контракт півзахисника з Манчестер Сіті діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється у 130 мільйонів євро.

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