Родрі обрав між Барселоною та Реалом

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанї, володар Золотого м’яча-2024 Родрі вважає Барселону кращим варіантом продовження кар’єри, ніж Реал.

Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, 28-річний опорний хавбек не виключає відходу з Манчестер Сіті після завершення сезону-2024/25. у якому він вже не зіграє через травму хрестоподібних зв’язок.

Окрім того, про зміну клубу Родрі змушує задуматися ймовірний відхід Жузепа Гвардіоли. Повідомляється, що якщо Родрі стане доступним, то його будуть намагатися підписати і Реал, і Барселона. Іспанець надає перевагу каталонському клубу.

Родрі вважає, що його стиль гри краще підходить "синьо-гранатовим". Також іспанець не хоче переходити в Реал, бо не хоче зраджувати Атлетико – клуб, у якому на професійному рівні він провів лише один сезон, але в якому він робив перші кроки у футболі в дитинстві.

Нагадаємо, інше іспанське джерело повідомило, що Реал виявляє інтерес до Родрі вже протягом кількох місяців.