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Реал націлився на володаря Золотого м’яча-2024

Олег Дідух — 31 жовтня, 18:14
Реал націлився на володаря Золотого м’яча-2024
Родрі
Getty Images

Реал проявляє інтерес до свіжоспеченого володаря Золотого м’яча-2024, опорного півзахисника Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі.

Про це повідомляє Cadena Ser.

За їхньою інформацією, мадридський клуб уже кілька місяців цікавиться гравцем. Чемпіони Іспанії незадоволені грою опорного хавбека команди Орельєна Чуамені і готові його продати.

Манчестер Сіті, в свою чергу, знає про інтерес Реала, і хоче запобігти втраті лідера команди. Чемпіони Англії збираються запропонувати Родрі новий контракт на покращених умовах. Чинна угода з 28-річним хавбеком збірної Іспанії розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, Родрі вибув до кінця поточного сезону через розрив хрестоподібних зв’язок коліна. До травми у нинішній кампанії півзахисник взяв участь всього у трьох матчах за Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті Реал Мадрид Родрі

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