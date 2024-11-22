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Родрі назвав терміни відновлення від травми

Олександр Булава — 22 листопада 2024, 13:16
Родрі назвав терміни відновлення від травми
Родрі
Getty Images

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі вважає, що зможе повноцінно відновитися від травми наприкінці сезону.

Цитує гравця El Larguero.

"Мій план – повернутися цього сезону, можливо, десь у червні чи липні. Думаю, я зможу зіграти в Лізі націй та на клубному чемпіонаті світу", – розповів іспанець.

Наразі гравець відновлюється від розриву хрестоподібної зв'язки коліна, яку він отримав в грі 5 туру АПЛ проти Арсеналу (2:2), що відбулася 22 вересня. У поточному сезоні він відіграв лише три поєдинки.

Нагадаємо, іспанець випередив вінгера Реала Вінісіуса Жуніора на 41 очко у голосуванні за Золотий м’яч 2024 року.

Манчестер Сіті Родрі

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