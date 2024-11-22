Родрі назвав терміни відновлення від травми

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі вважає, що зможе повноцінно відновитися від травми наприкінці сезону.

Цитує гравця El Larguero.

"Мій план – повернутися цього сезону, можливо, десь у червні чи липні. Думаю, я зможу зіграти в Лізі націй та на клубному чемпіонаті світу", – розповів іспанець.

Наразі гравець відновлюється від розриву хрестоподібної зв'язки коліна, яку він отримав в грі 5 туру АПЛ проти Арсеналу (2:2), що відбулася 22 вересня. У поточному сезоні він відіграв лише три поєдинки.

Нагадаємо, іспанець випередив вінгера Реала Вінісіуса Жуніора на 41 очко у голосуванні за Золотий м’яч 2024 року.